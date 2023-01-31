Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Ağır Silah Atış alanının “Girilmesi Yasak Bölge” ilan edildiğini duyurdu

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi Ağır Silah Atış alanında yapılan havan atışlarında tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen mühimmatlar bulunduğunu belirterek, arazide mühimmatları patlatma mekanizması kurulu olduğundan bölgenin “Girilmesi Yasak Bölge” ilan edildiğini duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, vatandaşların mühimmatlar imha edilene kadar, atışların yapıldığı bölgede, her biri yaklaşık 50 metre uzunluğunda, beyaz boyalı, taşlara yazılmış “A,T,Z,U+” vb harf ve sembollerinin çizili olduğu tepe hattına hiçbir maksatla giriş yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Orakçıoğlu, bahse konu bölgede ne olduğu anlaşılmayan ve/veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edilmesi halinde, derhal 50. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı’na bildirilmesi gerektiğini söyledi.