Kıbrıs

Güzelyalı Halk Plajı ağaçlandırıldı

6 Temmuz 2019

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Lapta Belediyesi işbirliği ile Lions Kulüpleri Toplumsal Kalıcı Miras ve Çevre Projesi (Lions  Community Legacy Project) etkinlikleri çerçevesinde Güzelyalı Halk Plajı ağaçlandırıldı. Araziye peyzaj planındaki konumlara göre kulüp tarafından temin edilen palmiye ağaçları, alıç ve mevsimlik çiçekler ekildi.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, fidan dikim etkinliğine kulüp başkanı Levend Şenyüz, kulüp üyeleri, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve belediye çalışanları katıldı.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levend Şenyüz etkinlikte şunları söyledi:
“Lapta Belediye’sine bu plaj tesislerini (Lions  Community Legacy Project) – Lions Kulüpleri Toplumsal Kalıcı Miras ve Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Güzelyalı Halk Plajını ağaçlandırmamıza müsaade ettiği ve işbirliği için teşekkür ederiz. Burası artık bizim evimizin bahçesi… Her zaman temiz ve yeşil kalması için sahipleneceğiz.”

Levend Şenyüz, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’a plaket takdim ederken, fidanların temini ve organizasyonu üstlenen kulüp hizmetleri çevre komite üyesi Hazine Öztürk’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Aktuğ da, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Levend Şenyüz’e teşekkür plaketi takdim etti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Haspolat-Taşkent yolunda feci çarpışma!

6 Temmuz 2019

Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı başladı

6 Temmuz 2019

23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Athena konseriyle sona erdi

6 Temmuz 2019
Kudret Özersay

Özersay: “Doğu Akdeniz’de Artık Sahadayız ve Denge Kuruldu”

6 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı