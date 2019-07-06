Kıbrıs

23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Athena konseriyle sona erdi

6 Temmuz 2019

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, Türkiye’nin rock müzik grubu Athena konseri ile sona erdi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Athena grubu, yaklaşık iki saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

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