Güzellik için ortaklık

Pelin Ayken ve Panagiotis Panagi 3 yıldır birlikte güzel işlere imza atıyor. Zenobia Beauty Atelier Ltd ve Parmis Medical tarafından düzenlenen 2021 Dêcaar Ürün Eğitimi verilecek. Pelin Ayken ve Panagiotis Panagi yaptıkları açıklamada 9 Aralık, 10:00-17:00 saatleri arasında Merit Park Otel’de gerçekleşecek eğitime tüm meslektaşlarını davet etti. Bir gün boyunca sürecek olan ürün eğitiminin konsepti ise siyah ve beyaz olacak.