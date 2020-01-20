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Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası oybirliğiyle kabul edildi

20 Ocak 2020

Genel Kurulu,Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasası oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, yasaya ilişkin raporu okudu.
Daha sonra yasanın madde madde görüşülmesine geçildi. Yasa oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin “Cumhurbaşkanı’nca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasasının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi’nin görüşülmesine geçildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, yasaya ilişkin raporu okudu.

Ancak toplantı yeter sayısı olmamasından dolayı görüşmelere 10 dakika ara verildi.

Daha sonra Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasasının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi’nin madde madde görüşülmesine geçildi.

Değişiklik Yasası oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Genel Kurulu’ndan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi’nin görüşülmesine geçildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Jale Refik Rogers, yasaya ilişkin raporu okudu.
Daha sonra yasanın madde madde görüşülmesine geçildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısının Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine İlişkin Tezkeresi oylandı. Tasarının 3. Görüşmesinin ivediliği olmadığından dolayı görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Genel Kurul’da Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ne başvurulan ve hazırlanın denetçi raporu da okundu.
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı. Gelecek birleşim yarın saat 10.00’da başlayacak.



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