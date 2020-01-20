Amsterdam Belediyesi genç yetişkinlerin borçlarını satın alacak

Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için proje açıkladı. Proje, belediye bağlantılı bir bankanın alacaklılardan gençlerin borçlarını satın almasını öngörüyor.

Araştırmalar ABD’de paralı eğitim veren üniversite öğrencilerinin çoğunun ömür boyu çalışsalar bile ödeyemeyecekleri borç batağına saplandığı, parasız eğitim ağırlıklı Avrupa’da bile gençlerin borç batağında yüzdüğünü ortaya koyarken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam bu soruna çözüm getirmek için kolları sıvadı.

Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için bir proje açıkladı.

Gelecek ay yürürlüğe girmesi planlanan proje, belediye bağlantılı bir bankanın genç yetişkinlerin alacaklılarıyla borçları satın almak için müzakere yürütmesini öngörüyor.

Alacaklılara borçları belediye bankasına devretmeleri için 750’şer euro teşvik verilecek. Programa katılan her bir kişi, bir ‘rehber’ görevliyle birlikte çalışarak belediye tarafından satın alınan borçların geri ödenmesi, ertelenmesi ya da silinmesini yapılandıracak ‘kılavuz plan’ hazırlayacak. Gençler, kılavuz plana göre eğitimlerini ya da stajlarını başarıyla tamamlarsa, borçlarından daha fazla miktar silinecek.

İstatistiklere göre Amsterdam’ın 18-34 yaş arası mukimlerinin yüzde 34’ünün borcu var. Hollanda’da öğrencilerin çektiği kredilerin ortalaması 2015’te 12 bin 400 euro iken 2019’da 13 bin 700 euroya yükseldi. Öğrenci borcu içindeki kişilerin sayısı da 388 binden 1.4 milyona çıktı.

Gelir istikrarından yoksun gençlerin mali durumlarını yeniden yapılandırma ve gerekli ödemeleri yapmakta çok zorlandıklarını belirten Amsterdam Belediye Başkanı Marjolein Moorman, “Borçlar büyük stres yaratıyor. Borçlar gençlerin geleceklerini belirliyor” saptamasını yaptı.

Gençlerin hayata borçlu atıldığını vurgulayan Moorman, “Şanssızlık ve cehaletten ötürü kendilerini yardım olmadan çıkamayacakları durumlarda buluyorlar. Bu yüzden onlara yardım edeceğiz ki, yeni bir başlangıç yapabilsinler” açıklamasını getirdi.

Belediyeden yapılan basın açıklamasında da “Amsterdam her gencin iyi bir gelecek hak ettiğine inanıyor. Borçlar iş ve eğitimin önünde engel oluşturmamalı. Maalesef genelde durum bu. Projenin amacı, daha çok sayıda gencin borçlarını ödemesine yardımcı olurken onlara geleceklerini inşa etme fırsatı da sunmak” denildi.

ABD’den bu ay gelen haberlerde ise öğrencilerin toplam borç miktarının 1.6 trilyon doları geçtiği ve hızla arttığı belirtildi.