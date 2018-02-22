Gururla yaptılar… Cezasını çekecekler

Olaya nasıl bakmak gerekiyor…

“Ama Afrika Gazetesi tahrik etti…”

Bu bahaneye sarılamaz kimse…

Nitekim sanıkların avukatları da sarılmadı…

“İçeriden parmak gösterdiler. Tahrik olduk” bahanesine sarıldılar…

Böyle olmadığı kamera kayıtları ile ıspat edildi.

Sanık avukatlarının şahitleri de bunu ispat edemedi.

Zaten Erkan Eğmez dinlendi tanık olarak.

Yedi davadan suçu olduğunu söyledi Savcı…

Afrika Gazetesi ile de husumeti var…

Olayı, yargı yörüngesinden çıkarırsak…

Altı kişi, ne suç işledi bakmak gerekiyor…

Afrika Gazetesi’nin “işgalci” manşeti,ne katılmadım.

Bunu bilerek yaptığını, insanları provoke ettiğini, bunu sık sık yaptığını daha önce de söyledim, şimdi de söylerim.

Bunu söylediğim için de “bir kamyon” hakaret işittim Şener Levent’ten, umurum da değil.

Ben oradaydım…

“Hukuki” isimlerine bakmadan söyleyeceğim…

Tam bir linç kültürü vardı…

Polis meydanı boş bıraktı…

Direğe çıkanı seyretti, bıraktı, tutmadı…

Direkten tırmananlar, alkışlandı…

Tabelaları kırıp döktü, alkışlandı…

Taş atanlar, alkışlandı…

Her bir taş binadan içeriye girdiğinde, alkışlar koptu…

Dahası…

Kırıp- döküp aşağıya inenler kahraman gibi karşılandı, omuzlara alındı.

O kadar cesaret aldı ki bir tanesi, Afrika balkonundan indi…

Meclis damına Kayı Boyu bayrağı ile çıktı…

Hukuken bakınca

İsimlere ve neyle suçlandıklarına bakalım…

Ahmet Türkmen…

Mülke tecavüz ve kasti hasardan yargılandı… KKTC vatandaşı. 6 ay hapis yatacak.

Mehmet İpek…

Göz göze de geldik, hiç de pişman değildi. Tecavüzkar alet taşımakla suçlandı. Meğerse, benzer de bir sabıkası varmış, daha önceden de, para cezasıyla kurtulmuş… Bir daha yapmayacağına da söz vermiş… Eski sabıkası da dikkate alınınca… 6 ay hapis yatacak. KKTC vatandaşı…

Abdülhadi Doğan…

Kasti hasar, mülke tecavüz… KKTC Vatandaşı değil. Muhtemelen ceası bitince, sınır dışı edilecek. 4 ay hapis yatacak. Mahkemeye her geldiğinde, dört parmağını gösterdi medyaya Rabia işareti yaptı, durdu.

Bayram Ak…

Mülke tecavüz ve kasti hasar… KKTC vatandaşı… 3 ay hapis yatacak.

Ümit Taş…

Ayaklanma, kanunsuz topluluk oluşturmakla suçlandı mahkemece… KKTC vatandaşı… 3 ay hapis yatacak.

Oktay Güney…

Suçlandığı konu ayaklanma… KKTC vatandaşı. Muhtemelen, kısa sürede çıkacak. 2 ay hapisle cezalandırıldı.

Suçlara bakar mısınız?

Değerlendirmemiz gereken konu da bana göre bu…

Nedir suçları?

Hakim Tacan Reynar da altını çizdi…

“Burası KKTC…”

Buranın yasaları belli…

Kanunları belli.

İşlenen suçların bir ile 3 yıl arasında hapislik cezası var…

Peki, yedi ayrı suçun isnat edildiği altı sanık neler yapmış?

Kanunsuz topluluk oluşturmuşlar…

Ayaklanmışlar…

Bildirim yapılmasına rağmen ayaklanmayı sonlandırmamışlar, ki bilerek suça devam etmişler…

Zarara sebebiyet vermişler…

Kasti hasar vermişler…

Mülke tecavüz etmişler…

Tecavüzkar alet taşımışlar…

Üstelik…

İçeride insan olduğunu bile bile…

Ellerine ne geçtiyse, içeriye savurdular…

Mahkemenin izlediği görüntüler de dehşetin boyutunu ortaya çıkardı…

Vurdular…

Kırdılar, ceza aldılar…

Pişman mılar?

Peki…

Bu cezayı alan altı isim de pişman mı?

Mahkeme süresince hiç öyle olduğunu düşünmedik.

Gazeteci arkadaşlarımızı gördükleri anda…

Ya radikal İslamcıların kullandığı “Rabia” işaretini yaptılar…

Ya da Ülkücülerin kullandığı “kurt” işaretini…

Hep gülümsediler…

Çok iyi bir iş yaptılar, alkışlandılar…

Ve daha da kötüsü…

Birileri tarafından bilerek ya da bilmeyerek, “kullanıldılar…”

Hiç de rahatsız olmadılar…

Polisin ve savcılığın getirdiği suçlamaları da kabul ettiler…

Zerre kadar da pişman değildirler, emin olabilirsiniz…

Siyasi bir dava değil

Yeniden Doğuş Partisi, kararın ardından öyle bir açıklama yaptı…

“Adalete olan güvenimiz bir kez daha sarsıldı…”

“Eylem için toplantı çağrısı yapacağız…”

Resmen, “el ovuşturma…”

Sinekten yağ çıkarma…

Bu işi en çok seven de YDP oldu…

Hatta, o kadar ileriye gidildi ki, “Bu mahkumiyet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı mahkum etmektir” noktasına kadar gidildi.

Sık sık “çift uyruklu” gibi bir vurguya gerek duyuldu.

Farklı yerlerde…

Benzer suçları işleyen kaç “çift uyruklu var cezaevinde” umurunda mı sayın Arıklı ya da ekibinin.

Değil.

Bu olayda “takiye” yapıp, oy devşirme çabası var…

Bu oyun tehlikeli…

Sırf, “oy artırır mıyız” gaylesi ile hareket ediliyor…

Seçime girdin…

Vekil çıktın…

Halen adaleti sorguluyorsun…

Sahip çıkman gerekirken…

Umarım, tahrip edilen bu adalet…

Gün gele Arıklı ve ekibine de lazım olmaz…

Umarım…

Ama biliyorum ki…

Adaletten başka sığınacak limanımız da yok bu ülkede…

“Vuran, kıran, dağıtan” insanlara, “siyasi suçlu” muamelesi yapmak…

Sadece bu ülkede olur…