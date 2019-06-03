Gurur, coşku ve hüzün bir arada yaşandı

Yedidalga İlkokulu, önceki gün düzenlenen müsamere ve c ile 13 öğrencisine 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı mezuniyet diplomalarını verdi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yedidalga İlkokulu öğrencisi 13 çocuk mezuniyet diplomasını aldı. Yedidalga İlkokulu’nda, önceki gün 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Müsameresi ve Diploma töreni yapıldı.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yedidalga Muhtarı Güner Sergil, Bademliköy Muhtarı Metin Işıktaş, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat’ın katıldığı tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Çamlıca: Gururluyuz

Okul Müdürü Cemal Çamlıca, törende yaptığı konuşmada, 2018-2019 “öğrencilerimizi Atatürk ilkeleri ışığında en iyi şekilde yetiştirmenin gururunu taşıyoruz” dedi. Derslere ve sosyal faaliyetlere önem verdiklerinin altını çizen Çamlıca, çocuklara faydalı alışkanlıklar kazandırmanın önemine vurgu yaptı.

Çamlıca, konuşmasında özveri ile çalışan öğretmenlere, okul çalışanlarına, velilere ve tüm öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenciler diplomalarını gururla aldı

Okul Müdürü Cemal Çamlıca’nın konuşmasının ardından, okul korosu şarkılar söyledi. Öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Gösterilerden sonra okul müdürü Cemal Çamlıca, Okul aile birliği üyelerine, ve okula katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verirken, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat, Yedidalga Muhtarı Güner Sergil, Bademliköy Muhtarı Metin Işıktaş, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Kazım İrdem, Okul Aile Birliği Başkanı Damla Faruk Büyükkara ve Öğretmenler, mezun olan 13 öğrenciye tamamlama belgelerini verdiler.

Okul Aile Birliği Üyeleri de etkinlik boyunca okula katkı sağlamak için Kıbrıs’a özgü katmer ve hellim böreği satışı yaparak katkı sağladılar.

Mezuniyet diplomalarını alan çocuklar, bir yandan diploma gururu ve coşkusu yaşarken okullarından ve çok sevdikleri öğretmenlerinden ayrılacak olmanın hüznünü yaşadılar.