Güreşte zirve DAÜ’nün - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Güreşte zirve DAÜ’nün

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güreşte zirve DAÜ’nün

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen güreş müsabakaları Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapıldı. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı toplamda 185 puanla organizasyonu şampiyon olarak noktaladı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 80 puanla ikinci sırada yer alırken, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) de 45 puanla üçüncü basamakta yer aldı. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) takımı da 40 puanla dördüncü oldu.

 


Alınan sonuçlar şöyle:

 

57 KG

İsmail Kurşun (DAÜ)

 

 

61 KG

Mertcan Yılmaz (DAÜ)

Şevket Rado (YDÜ)

 

 

65 KG

Rasim Aliyev (KSTBÜ)

Cenk Kaya (DAÜ)

Kemal Kondoz (YDÜ)

 

 

70 KG

Emirhan Nalbant (GAÜ)

Ali Kurşun (DAÜ)

 

 

74 KG

Serhat Atlı (DAÜ)

Ali Korkmaz (GAÜ)

 

 

86 KG

Adnan Özcevher (DAÜ)

Arif Kondoz (YDÜ)

Yusupjon Addlumalikov (KSTBÜ)

 

 

97 KG

Sergen Avcı (YDÜ)

Bahadır Özcan (DAÜ)

 

 

125 KG

Derda Torun (DAÜ)

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Tags:DAÜgüreş müsabakalarıKKÜSF
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