Güreşte yılın ilk kupaları Lefkoşa’nın

KKTC Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı ilk müsabakasında Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü iki birincilik kupası kazandı.

Lefkoşa’da Rifat Şener Güreş Salonu’nda 21 Nisan Pazar günü merhum güreş adamı Ali Çocuk’un anısına Yıldız A ve B kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Dört kulübün mücadelesi sonunda iki kategoride birincilik kazanan Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü’nün antrenörü Ömer Çavuşoğlu’na, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar tarafından iki kupa verildi.

Dereceye giren güreşçiler de madalya ile ödüllendirildi.

Takım klasmanı

YILDIZ A: 1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü (190 puan), 2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (147 puan), 3.Lapta Türk Birliği (143 puan), 4.Ottoman Spor Kulübü (32 puan)

YILDIZ B: 1.Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü (212 puan), 2.Lapta Türk Birliği (195 puan), 3.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü (100 puan).

Ferdi dereceler:

YILDIZ A

41-45 kg: 1.Efe Biten (LGİK)

48 kg: 1.Resut Güngör (LGİK), 2.İzzet Ünal (BİASK)

51 kg: 1.Mohamad Arhami (LTB), 2.Serhat Alevkayalı (BİASK)

55 kg: 1.Armağan Mavsan (LGİK), 2.Nedim Efendi Çapur (LTB), 3.Orhan Bütüner (BİASK)

60 kg: 1.Eyyüp Köse (LGİK), 2.Arda Sönmez (BİASK), 3.Demir Özkarapınar (LGİK)

65 kg: 1.Hüseyin Ekin (LTB), 2.Muhammet Ahmet Kurtoğlu (LGİK), 3.Sheryin Mohammadi (BİASK)

71 kg: 1.Hüseyin Ayaz (BİASK), 2.Emirhan Şahin (LGİK), 3.Emir Çebi (BİASK), Serdar Durdayev (LGİK)

80 kg: 1.Ömer Faruk Aktepe (LGİK), 2.Necati Eren (BİASK), 3.Hakan Mehmet Kurt (LTB)

92 kg: 1.Talha Başaran (LGİK), 2.Nihat Hüseyinov (OSK), 3.Ömer Kısa (LTB)

92-110 kg: 1.Enes Avcıoğlu (LTB), 2.Hasan Okkuş (LTB).

YILDIZ B

38-41 kg: 1.Mehdi Arhami (LTB), 2.Recep Deniz (LGİK), 3.Sanjar Ruslanov (LGİK)

44 kg: 1.Kerem Baysal (LGİK), 2.Ömer Barış Yıldız (BİASK), 3.Poyraz Akın (BİASK)

48 kg: 1.Arda Domrul (LGİK), 2.Aziz Altun (LTB)

52 kg: 1.Kemal Karabaşak (LGİK), 2.Nurali Rahimanov (LTB), 3.Mustafa Bulut (BİASK)

57 kg: 1.Mustafa Jumayev (LGİK), 2.Hasan Nazlı (LGİK), 3.Hasan Karalar (LTB)

62 kg: 1.Kevin Akıntemi (LTB), 2.Meylis Azimov (LGİK), 3.Berat Çevik (BİASK)

68 kg: 1.Mehmet Duran Yıldız (BİASK), 2.Emre Avcıoğlu (LTB), 3.Devran Tyson Ardan (BİASK)

75 kg: 1.Ada Salih Polat (LGİK), 2.Abdurrahman Akram (LTB)

85 kg: 1.Hangeldi Yashuzakov (LTB), 2.Mehmet Enes Kalkan (LTB), 3.Toprak Akın (BİASK)

85-100 kg: 1.Hüseyin Sürek (LTB), 2.İbrahim Alper Yıldız (LGİK)