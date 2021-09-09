Gürcistan’da banka soygunu: Çok sayıda rehine var

Gürcistan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Kvareli kentindeki Çavçavadze Caddesi üzerinde bulunan ‘Georgiya Bankası’na saat 14.30 sıralarında giren bir soyguncunun rehin aldığı 10 kişiyi serbest bırakması karşılığında 4 milyon dolar talep ettiği belirtildi.

Bunun, son bir yıl içinde Georgiya Bankası şubelerine yapılan üçüncü saldırı olduğu bildirildi. Ekim 2020’de eski bir asker olan Badri Esebua adındaki soyguncu, Zugdidi kentindeki banka şubesinde bulunan onlarca personel ve müşteriyi rehin almış ve 500 bin dolar talep etmişti. Yetkililerin parayı ödemesinin ardından kayıplara karışmıştı.