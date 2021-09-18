Gürcistan Başbakanı: Azerbaycan gerçekten bilge bir lidere sahip

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, dış politika, bölgesel gelişmeler, ülkesinin toprak bütünlüğü gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllardaki bölgesel gelişmelere değinen Garibaşvili, Azerbaycan’ın, haziranda, 97 bin mayın haritasının teslim edilmesi karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etmesi sürecine Gürcistan’ın önemli katkı sağladığını belirtti.

“Azerbaycan bilge bir lidere sahip”

Garibaşvili, “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ara bulucu rolü üstlenmek kesinlikle benim girişimimdi.” ifadesini kullandı.

Söz konusu müzakerelerin önce Bakü’de başladığını aktaran Garibaşvili şu açıklamaları yaptı:

“Önce Cumhurbaşkanı Aliyev’e gittim, ona derin saygılarımı göstermek istiyorum. Azerbaycan, ülkenin kalkınmasını ve halkın refahını önemseyen gerçekten bilge bir lidere sahip. Onunla konuştum ve bu fikir burada doğdu.”

Ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’da ekonominin kötü olduğunu, Abhaz ve Güney Osetya halkıyla Gürcistan’ın başarılarını paylaşmak istediklerini kaydeden Garibaşvili, “Abhaz ve Oset kardeşlerimize ilerleme ve büyümenin farkını göstermemiz gerekiyor. Onların başka alternatifi olmadığını söylemeliyiz.” dedi.

“Saakaşvili Gürcistan’a dönmesi durumunda tutuklanacak”

Garibaşvili, hakkında tutuklama kararı olduğu için 8 yıldır ülkesine dönmeyen eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 2 Ekim’de düzenlenecek yerel seçim için döneceğinin açıklanmasıyla ilgili, “Saakaşvili Gürcistan’a dönmesi durumunda tutuklanacak.” ifadesini kullandı.