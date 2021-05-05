Gürcafer: Utanıyorum ama yine sınıfta kaldık

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, başta KTİMB olmak üzere sivil toplum örgütlerinin birçok projesi olduğunu ancak yasama ve yürütmenin bu konuda gerekli adımı atmamasından dolayı hiçbirinin hayata geçirilemediğini belirtti.

İş sağlığı ve güvenliği hususunda eksiklikleri giderme yolunda atılan adımların kaplumbağa hızından daha yavaş olduğunu dile getiren Gürcafer, “Dünya bu konuda mevzuatları yenilerken biz maalesef çağdaş dünyanın başladığı noktada bile değiliz” dedi.

“Laf çok, icraat yok” diyen Gürcafer, şöyle söyledi: “Her İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda siyasiler bol bol mesajlar verip açıklamalar yapıyorlar, kameraları alıp, inşaatları geziyorlar, işçiye ve emeğe ne kadar değer verdiklerini söylüyorlar. Ancak iş sağlığı ve güvenliği politikasının hayata geçmesi için yapması gerekenleri hiçbir zaman yapmıyorlar. Örneğin; bütçe oluşurken bakın bakalım iş sağlığı ve güvenliği sorununu gidermek için kaç para ayrılmıştır? Ben eminim ki hiç para ayrılmamıştır.”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” nedeni ile yayımladığı mesajda, şunları kaydetti: