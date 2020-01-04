Günlük şarj ihtiyacını tarihe gömecek yeni bir batarya icat edildi

Araştırmacılar, beş gün boyunca şarj edilmeden bir telefonu çalıştırabilen, elektrikli bir aracın tek şarjla 1000 kilometreden fazla gidebilmesini sağlayan bir batarya yaptıklarını öne sürüyor. Yeni pil, lityum sülfürden yapılacak.

Araştırmacılar, enerji depolama konusunda çığır açan bir buluş yaptıklarını düşünüyor. Yeni bir araştırmaya göre, bir telefonu 5 gün boyunca etmeden çalıştırabilecek, elektrikli bir aracı şarj olmadan 1000 kilometreden fazla götürebilecek bir batarya yapıldı.

Araştırmaya göre, bu ilerlemeyi sağlayacak olan şey, iPhone’lardan kalp pillerine varıncaya kadar kullanılan lityum iyon bataryalar yerine, lityum sülfür bataryaların kullanılacak olması. Teorik olarak, lityum sülfür bataryaların lityum iyon bataryalardan 5 kat fazla enerji depolayabildikleri biliniyordu ancak şimdiye kadar ticari kullanım için pratik değildi.

Lityum sülfür bataryalarla ilgili en büyük mesele, katodun kararsızlığıydı. Katodun boyutu her şarj döngüsünde yüzde 78 oranında değişiyordu. Bundan dolayı batarya kısa sürede aşınabiliyor ve tekrar tekrar şarj edilemiyordu.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden araştırmacılar, hayli esnek bir katot kullanarak genleşme ve büzüşmeyi kayda değer bir aşınma yaşanmadan kontrol etmeyi başardı. Araştırmacılar bu sayede dünyanın en verimli lityum sülfür bataryasını yaptıklarını düşünüyor.

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Mahdokht Shaibani, iklim değişikliğiyle mücadele için yeni radikal enerji depolama teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Shaibani, lityum sülfür bataryaların daha çok enerji depolamanın yanı sıra, tüm dünyada bulunabilen ucuz malzemeden yapıldığının da altını çiziyor. Bir diğer araştırmacı Matthew Hill, yeni lityum sülfür bataryaların çevreye zararlı atıkların azaltılmasında öncü rol oynayabileceğini düşünüyor.

Shaibani, bataryanın ticari amaçlarla kullanılmasının 2 ila 4 sene içerisinde gerçekleşeceğini, üretim süreci için patentin onaylandığını kaydediyor. Prototipler Almanya’da üretilirken, güneş enerjisi sistemleri ve araçlar için testlerin bu sene Avustralya’da yapılacağı belirtiliyor.

Shaibani, güneş enerjisinin daha kolay depolanacağını, bir elektrikli aracın daha fazla yol kat edeceğini ancak en önemlisi, bataryanın daha güvenli, daha basit ve daha etik hale geleceğini savunuyor. Araştırmacı, tahminlerine göre, yeni lityum sülfür bataryaların yüksek rekabetçi fiyat noktalarında günümüzde kullanılan lityum iyon bataryalardan daha iyi performans göstereceğini belirtiyor.