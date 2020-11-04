Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar geçerli olan tedbirlere ek olarak gece saat 23:00’den sabah saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yeni kararlar 15 Ocak’a kadar geçerli olacak.

Alınan kararların bazıları şu şekilde: