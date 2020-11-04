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Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı

4 Kasım 2020
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Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar geçerli olan tedbirlere ek olarak  gece saat 23:00’den sabah saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yeni kararlar 15 Ocak’a kadar geçerli olacak.

Alınan kararların bazıları şu şekilde:

  1. Kıbrıs’ın güneyi genelinde 15 Ocak’a kadar 12 yaş üzeri iç ve dış alanlarda maske zorunluluğu getirildi
  2.  Alış-veriş merkezi, mall, cafe restoran gece saat 22.30’a kadar açık olacak.
  3. Gece 23:00’ten sonra zorunlu kalınmadıkça sokağa çıkılmayacak.
  4. Limasol ve Baf’ta ciddi vaka artışından dolayı çocuk oyun alanları, jimnastik salonları da kapatıldı.
  5. Evden çalışabilecek imkanı olan kişilerin ve özellikle risk grubunda olanların evden çalışmaları ön görüldü.
  6. iş alanlarında yüzde 50 personelin bulundurulmasına karar verildi
  7. Personellerin iş arası vardiyalı şekilde olmasına karar verildi.
  8. Evlerde sadece 10 kişi toplanabilecek.







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4 Kasım 2020

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