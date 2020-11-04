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Güney Kıbrıs’ta kısmi sokağa çıkma yasağı
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar geçerli olan tedbirlere ek olarak gece saat 23:00’den sabah saat 05:00’e kadar sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Yeni kararlar 15 Ocak’a kadar geçerli olacak.
Alınan kararların bazıları şu şekilde:
- Kıbrıs’ın güneyi genelinde 15 Ocak’a kadar 12 yaş üzeri iç ve dış alanlarda maske zorunluluğu getirildi
- Alış-veriş merkezi, mall, cafe restoran gece saat 22.30’a kadar açık olacak.
- Gece 23:00’ten sonra zorunlu kalınmadıkça sokağa çıkılmayacak.
- Limasol ve Baf’ta ciddi vaka artışından dolayı çocuk oyun alanları, jimnastik salonları da kapatıldı.
- Evden çalışabilecek imkanı olan kişilerin ve özellikle risk grubunda olanların evden çalışmaları ön görüldü.
- iş alanlarında yüzde 50 personelin bulundurulmasına karar verildi
- Personellerin iş arası vardiyalı şekilde olmasına karar verildi.
- Evlerde sadece 10 kişi toplanabilecek.