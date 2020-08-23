Güneye iade edilen zanlı mahkemeye çıkarıldı

Uyuşturucu madde bulundurmak suçuyla geçtiğimiz Mart ayında KKTC’de tutuklanan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos dün mahkemeye çıkarıldı.

Uyuşturucu madde bulundurmak suçuyla geçtiğimiz Mart ayında KKTC’de tutuklanan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un önceki akşam KKTC polisi tarafından Güney Kıbrıs’a iade edildiği, dün de mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, geçtiğimiz Mart ayında KKTC’de tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklanan ve Güney Kıbrıs’ta iki ayrı uyuşturucu madde soruşturması sebebiyle aranan Kıbrıslı Rum Yorgos Hristodulu Zavrandos’un öndeki akşam Güney Kıbrıs’a iade edildiğini yazdı.

Gazete, İki Toplumlu Teknik Komite aracılığıyla KKTC makamları tarafından iadesi gerçekleştirilen Zavrandos’un dün de mahkemeye çıkarıldığını, soruşturmanın devamı sebebiyle hakkında beş günlük tutuklama kararı verildiğini aktardı.