Güney KıbrısKıbrıs

Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon

1 Eylül 2019
Kermiya Sınır Kapısı

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye bu yıl geçen turist sayısının 1 buçuk ila 2 milyon olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit), İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Baf bölgesinde endişeyle izlendiğini belirterek Rum Otelciler Birliği’nin (PASİKSE) Baf bölgesi üyesi Marios Vasiliu’nun konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Vasiliu, İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Baf bölgesindeki otelciler olarak Brexit sebebiyle bu yıl turist sayısındaki azalmanın endişe verici olduğu belirterek bu durumun etkilerinin 2020 sezonunda daha da büyük olacağını ifade etti.

Vasiliu, Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin KKTC’ye organize şekilde turist götürülmesi olayına da değinerek, resmi verilere göre Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye götürülen turist sayısının 2019 döneminde 1 buçuk ila 2 milyon olduğunu, Derinya sınır kapısının açılmasıyla bu rakamın 2020 yılında devasa boyuta ulaşacağından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

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