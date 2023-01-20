Güney'den gelen araçta uyuşturucu ile yakalandılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney’den gelen araçta uyuşturucu ile yakalandılar

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kemal Saraç ve Beyza Emirzade

(Kamalı Haber) – Güney Kıbrıs’tan araçla giriş yapan  ve tasarrufularında uyusturucu bulunan zanlılar   Kemal Saraç ve Beyza Emirzade tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı. Polis, 16.01.2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından düzenlenen  Kilit Operasyonu’nda Güney Kıbrıs’tan MY 551 plakalı araçla giriş yapan Kemal Saraç ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Beyza Emirzade’nin tarasarrufunda 100 gram kokain olduğuna innaılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Kemal Saraç’ın ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada Glock Marka tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlı 2 Beyza Emirzade’nin evinde kanunsuz herhangi birşey tespit edilmediğini belirtti. Polis, zanlı Kemal Saraç’ın Aralık 2022 ayında Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan aldığı uyuşturucu maddeler, tabanca ve canıl mermileri ithal ettiğini anlattı. Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini, zanlı Kemal Saraç’ın ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 6  gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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Tags:Kemal Saraç ve Beyza EmirzadeKKTCuyuşturucu
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