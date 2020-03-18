Güneydeki uçuş yasağı tüm ülkeleri kapsayacak

Kıbrıs’ın güneyindeki Bakanlar Kurulu toplantısında tüm uçuşların yasaklanması kararı verildi.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanı Yiannis Karousos 21 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm ülkeler için geçerli olacak bir uçuş yasağı getirildiğini açıkladı.

Daha önceden Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannu’nun yaptığı açıklamada kısıtlamanın sadece Bahreyn, Belarus, Belçika, Bulgaristan, Mısır, Estonya, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, Ürdün, Letonya, Lübnan, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Katar, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere ve Yunanistan’ı kapsayacağı duyurulmuştu.

Karousos’un açıklamasına göre karar tüm ülkeleri kapsayacak şekilde değiştirildi.

ÖĞRENCİLER SAĞLIK BELGELERİYLE GELEBİLECEK

Karara göre; Kıbrıslı öğrencilerin tıbbi sağlık belgesi ile 21 Mart 2020 saat 03:00’a kadar adaya girişlerinin devam edecek. Ayrıca tıbbi ve iş nedenlerinden dolayı kısa bir süre için yurtdışında olanlar bu yasaklamadan muaf tutulacak ve ülkeye giriş yapabilecekler.

Voice Türkçe