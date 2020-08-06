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Güney’de yerel vaka yüzde 70

6 Ağustos 2020
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Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre, 119 COVID-19 vakasının 27’sinin (%22,7) 20 Temmuz-3 Ağustos arasında seyahat geçmişi bulunuyor veya havaalanlarındaki tetkikte ortaya çıktı.

Bu dönemde 84 veya %70 vaka, yerel vakalar olurken 8’i (%6,7) hala araştırılıyor.
Sağlık Bakanlığı 27 vakanın 26’sının Rum vatandaşı veya Kıbrıs’ta yaşayanlar, 1 kişinin tatil için Kıbrıs’a gelen bir yabancı olduğunu, 9’unun pozitif olduğun ve havaalanında tespit edildiğini duyurdu.

“Seyahat geçmişi olmayan kişilerde yayıldı”

Bakanlık, epidemiyolojik vakaların, son günlerde artan vakaların, seyahat geçmişi olmayan kişilerde yayıldığını, bazılarının seyahat geçmişi olanlara temasla kişiden kişiye bulaştığını kaydetti.

Güney Kıbrıs’a uçuşların başlamasıyla artan vakaların ortaya çıktığını, bunun sadece Kıbrıs’ta değil havaalanlarını yeniden açan diğer ülkelerde de gözlendiğine işaret eden Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs’ın en katı tedbirlerden bazılarını uyguladığını, B ve C kategorisindeki ülkelerden olumsuz test gerektiğini hatırlattı.

Bu uygulamanın Avusturya ve Almanya için geçerli olmadığını belirten bakanlık, Güney Kıbrıs’ın A kategorisindeki ülkelerden gelen yolculara rast gele testler de uyguladığını bildirdi.


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