Güney Kıbrıs

Güney’de terör şüphelisi suriyelinin “Habeas Corpus” talebi reddedildi

18 Temmuz 2020
Güney-Kıbrıs-sığınmacı

Terör faaliyetlerine karıştığından şüphe edilen bir Suriyelinin, “habeas corupus ad subjiciendum” emri verilerek, sığınmacı olarak devam etmekte olan tutukluluk halinin iptal edilmesi ve hakkında tutukluluk emri verilen 21 Ağustos 2019 tarihli emir ile ilgili verilerin açıklanması talebi, ilgili yasal prosedürün kötüye kullanıldığını gerekçe gösteren Rum Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum Yüksek Mahkeme Yargıcı ret kararına gerekçe olarak, Uluslararası Koruma İdare Mahkemesi’nin, davalının yaptığı ara emri başvurusunu reddetmesini ve bu kararın istinafa götürülmemesini gösterdi.

Gazete Rum Yüksek Mahkemesi’nin birkaç gün önce, terör şüphelisi olarak 16 aydır tutuklu bulunan bir başka Suriyelinin benzer talebini, ülkesinde savaş hali bulunduğundan sınır dışı edilememesi ve kendisini kabul edecek bir ülke bulunamaması gerekçesiyle kabul ettiğini, habeas corpus emri verdiğini hatırlattı.

 


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