Güneyde son durum açıklandı
Kıbrıs Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığının bugün aldığı raporlara göre, 2467 testten 6 yeni Covid-19 salgınına bulaşan pozitif vaka tespit edildiği kaydedildi
Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tespit edilen kişiler şu şekilde:
25 Nisan 2020 Kıbrıs’ın güneyindeki yeni vakalar
- Daha önce pozitif vaka ile temasa geçen 3 kişi
- Özel laboratuvarlarda yapılan testlerden 1 kişi
- Kamu ve devlet çalışanlarına yapılan testlerden 1 kişi
- Yurt dışından dönen kişiler arasından 1 kişi
Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’dan hayatını kaybedenler 19 kişi:
Covid-19 virüsüne bulaşarak hayatını kaybedenler arasında 5 kişinin kronik rahatsızlığı olduğu ve yapılan testler sonucunda ölüm sebeplerinin virüse bağlı olmadığı kaydedildilrken, hayatını kaybeden 14 kişinin ise ölüm sebeplerinin Covid-19’a bağlı olduğu belirtildi.
Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 810’a yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı yapılan açıklamalara göre 108’e yükseldiği kaydedildi.
Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 918’e ulaşιrken, Covid -19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.