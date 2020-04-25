Güneyde son durum açıklandı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tespit edilen kişiler şu şekilde:

25 Nisan 2020 Kıbrıs’ın güneyindeki yeni vakalar

Daha önce pozitif vaka ile temasa geçen 3 kişi

Özel laboratuvarlarda yapılan testlerden 1 kişi

Kamu ve devlet çalışanlarına yapılan testlerden 1 kişi

Yurt dışından dönen kişiler arasından 1 kişi

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’dan hayatını kaybedenler 19 kişi:

Covid-19 virüsüne bulaşarak hayatını kaybedenler arasında 5 kişinin kronik rahatsızlığı olduğu ve yapılan testler sonucunda ölüm sebeplerinin virüse bağlı olmadığı kaydedildilrken, hayatını kaybeden 14 kişinin ise ölüm sebeplerinin Covid-19’a bağlı olduğu belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 810’a yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı yapılan açıklamalara göre 108’e yükseldiği kaydedildi.

Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 918’e ulaşιrken, Covid -19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.