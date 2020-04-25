Güney KıbrısKıbrısManşet

Güneyde son durum açıklandı

Kıbrıs Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığının bugün aldığı raporlara göre, 2467 testten 6 yeni Covid-19 salgınına bulaşan pozitif vaka tespit edildiği kaydedildi

25 Nisan 2020

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, bugün yapılan testler sonucu pozitif vaka olarak tespit edilen kişiler şu şekilde:

25 Nisan 2020 Kıbrıs’ın güneyindeki yeni vakalar

  • Daha önce pozitif vaka ile temasa geçen 3 kişi
  • Özel laboratuvarlarda yapılan testlerden 1 kişi
  • Kamu ve devlet çalışanlarına yapılan testlerden  1 kişi
  • Yurt dışından dönen kişiler arasından 1 kişi

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’dan hayatını kaybedenler 19 kişi:

Covid-19 virüsüne bulaşarak hayatını kaybedenler arasında 5 kişinin  kronik rahatsızlığı olduğu ve yapılan testler sonucunda ölüm sebeplerinin virüse bağlı olmadığı kaydedildilrken, hayatını kaybeden 14 kişinin  ise ölüm sebeplerinin Covid-19’a bağlı olduğu belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 810’a yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı yapılan açıklamalara göre 108’e yükseldiği kaydedildi.

Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 918’e ulaşιrken, Covid -19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.

Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 113 kişi karantinadan ayrılıyor

113 kişi karantinadan ayrılıyor

25 Nisan 2020
Photo of Mustafa Doğrusöz’ü kaybettik

Mustafa Doğrusöz’ü kaybettik

25 Nisan 2020
Photo of Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı

25 Nisan 2020
Photo of Ramazan ayının olmazsa olmazı: Güllaç

Ramazan ayının olmazsa olmazı: Güllaç

24 Nisan 2020
Photo of Özyiğit: Adalet bu şekilde mi sağlanacak?

Özyiğit: Adalet bu şekilde mi sağlanacak?

24 Nisan 2020
Photo of Prof. Şanlıdağ: Yurdumuzdaki önlemler dünyaya örnek olabilir

Prof. Şanlıdağ: Yurdumuzdaki önlemler dünyaya örnek olabilir

24 Nisan 2020
Photo of Nalbantoğlu’nda yangın paniği

Nalbantoğlu’nda yangın paniği

24 Nisan 2020
Photo of Güney’de 1 ölü, 9 yeni vaka

Güney’de 1 ölü, 9 yeni vaka

24 Nisan 2020
Photo of LİDER TEKNİK ADAMLAR YARIN SAAT 14’TE

LİDER TEKNİK ADAMLAR YARIN SAAT 14’TE

24 Nisan 2020
Photo of LTB solunum destek cihazı üretiyor

LTB solunum destek cihazı üretiyor

24 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı