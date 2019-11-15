Güney KıbrısKıbrısManşet

Güneyde silahlı adam korku saçtı

15 Kasım 2019
rum polisi

Lefkoşa’nın güneyine bağlı Akropoli bölgesinde dün yaşanan olayın korku filmini aratmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Akropoli’de Korku Filmi” başlıklı haberinde, Akropoli bölgesinde ikamet eden 60 yaşındaki adamın elindeki av tüfeğiyle, evinin balkonunda siper alarak bölge sakinlerine korkulu anlar yaşattığını yazdı.

Gazete olayın, bahse konu adamın, balkonda durduğu sırada kadın komşusuna silah doğrultmasının arından polise yapılan şikayetin ardından yaşandığını belirtti.

Bahse konu adamın daha önce bir bankada yine olay çıkardığını ve polis gözetiminde kaldığını yazan gazete, polisin o dönemde mahkemeden zorunlu tedavi olması kararı aldığını anımsattı.

60 yaşındaki adam elindeki av tüfeğiyle balkona çıkması üzerine çok sayıda polisin bölgeye intikal ettiğini yazan gazete, polisinin bahse konu adamı ikna etme çabalarının ise saat 14.30’dan gece saat 22:00’ye kadar sürdüğünü belirtti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Cumhurbaşkanı Akıncı 15 Kasım geçit töreni

Cumhurbaşkanı ilk kez askeri araç yerine sivil araçla halkı selamladı

15 Kasım 2019

Girne’de katle teşebbüs ve ağır yaralama: 3 yerinden bıçaklandı

15 Kasım 2019

Rum basını: Ankara karada ve denizde tahrik ediyor

15 Kasım 2019

Haftalık hava tahmin raporu

15 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı