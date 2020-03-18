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Güneyde, salgın sonrası ev içi şiddet %30 arttı

18 Mart 2020

Güneyde 9 Mart’da ilk koronavirüs vakasının saptanmasının ardından 17 Mart’a kadar geçen sürede, ev içi şiddet hattına yapılan aramalar yüzde 30’luk bir artış gösterdi.

Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Derneğinin yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs salgının ortaya çıkıp, evde kalma çağrılarının başlaması, aile içi şiddetin artmasına zemin hazırladı.

Dernek, 9 Mart – 17 Mart tarihleri arasında yardım hattına 750 arama geldiğinin, aramaların 5’inin sığınma talep ettiğini, dördüne ise danışmanlık hizmeti verildiğini açıkladı.

“Kovid-19 salgının yayılmasını önleme ve mücadele etme çerçevesinde alınan karantina-izolasyon tedbirleri, faillerin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sıklığını, yoğunluğunu ve tehlikesini artırmasına aracı oldu” diyen dernek, şiddet failleri ile birlikte aynı mekana kapatılma zorunluluğu olan kadınların profesyonel hayatları ve sosyal yardım alma haklarından da izole edildiklerini belirtti.

Evlerinde kalarak, kültürel olarak kendilerine yüklenen annelik görevlerini, ada çapında kapanan okullar nedeniyle yürütmek zorunda kalacak kadınların, bu izolasyon nedeniyle işlerini de kaybetmesine neden olabileceği açıklandı. Dernek, çocukların da istismar eden kişinin evinde hapsedildikleri için aile içi şiddet vakalarına daha çok maruz kalmakta olduğunu söyledi.

Dernek, yardım hattının destek, bilgi, rehberlik ve güçlendirme sağlamak için 24 saat boyunca çalışmaya devam edeceğini de söyledi.

Şiddet uygulayan bir kişiyle tecrit edilmenin tehlikeli olduğunu belirten dernek, “Dışarı çıkmanız tavsiye edilmeyebilir, ancak kaçıp yardım istemeniz yasak değildir” diyerek Lefkoşa, Limasol ve Baf’taki tüm sığınma evlerinin şiddet mağduru ve kadınlar için faaliyete olduğunu, bunun yanında sığınanların ve personelin de korunması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Çeviri: Yunus Diler
Kaynak: Kathimerini



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