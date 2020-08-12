Güney Kıbrıs

Güney’de orman yangını çıkaranlar için müebbet hapis cezası önerisi

12 Ağustos 2020
Kıbrıs Yangın

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, orman yangını çıkaran kişiler için müebbet hapis cezası verilmesini öngören bir öneride bulunduğu bildirildi.
Alithia gazetesinin haberine göre Kadis, orman yangını çıkaran kişiler için verilecek cezaların caydırıcı nitelikte olması gerektiğine vurgu yaptı. Kadis, çıkan yangınların çoğunun kundaklama olduğunun aşikar olduğunu söyledi.
Habere göre, Kadis, şu anda öngörülen cezanın 20 yıl hapislik olduğunu ve bu cezanın caydırıcı olabilmesi için müebbet hapis cezasına çıkarılması gerektiğini kaydetti.

 


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