Güney’de okullar açıldı vakalar patladı

Rum Yönetimi Temas takip birimi Başkanı Valentinos Sylvestros, Limasol’daki COVID gruplaşmasının büyük endişeye neden olduğunu, gelecek günlerde vakalarda düşüş gözlenmesinin pek mümkün olmadığını belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Sylvestros, beş okulda vaka gruplaşması (temaslı sayısı) olduğunu, en büyüğünün en az 30 kişi olduğuna dikkat çekti; bunların geçen haftanın verileri olduğunu, yayılmanın diğer öğrencilerden diğer aile üyelerine olduğunu anlattı.

100 aile bulaştı

Geçen hafta toplam 109 öğrencinin, yaklaşık 100 aile, testlerinin olumlu çıktığını, ebeveynlerin virüsü çocuklarından aldıktan sonra işyerlerine yaydıklarından endişe ettiklerini kaydeden Sylvestros, gelecek beş gün içinde öğrencilerin aileleri içerisinde yayılmanın ne kadar olduğuna karar verilebileceğini söyledi.

“Vakalarda gelecek haftalarda bir düşüş değil büyük olasılıkla artış görülecektir” şeklinde konuşan Sylvestros şöyle devam etti:

“Yayılma protokollere uyulmamasından kaynaklanıyor. Eğer öğrenciler teneffüslerde bir araya gelirse veya öğretmenler aralarda ofislerindeyken tedbirleri uygulamazlarsa, yayılma olacaktır. Semptomlar olmasına rağmen öğrenci ve öğretmenlerin okula gitmeye devam ettiklerine ilişkin bilgiler de var.”

“Çocukları okula göndermeyin”

Ebeveynlere çocuklarını okula göndermemelerini tavsiye eden Temas Takip Birimi Başkanı, öğretmenlere de eğer hasta hissediyorlarsa hasta raporu almaları çağrısında bulundu; tüm bu tedbirlerin koronavirüsü salgınından önce de var olduğunu, herkese bu tedbirleri hatırlatmakta ve bu tedbirlerin sıkı sıkıya uygulanmasında yarar olduğunu vurguladı.

Sylvestros, Kato Polemidya’daki iki ilkokulda, büyük grupların mevcut olduğunu, rakamların virüsü bir öğretmenin yaydığını gösterdiğini, öğretmenin iki okulda da öğretmen olduğunu, hızlı testi olumsuz çıkmasına rağmen semptomları bulunduğunu anlattı.

Limasol Genel Hastanesi’nde ve bazı bankalarda da gruplaşmaların bulunduğunu, çalışanların sosyal mesafeyi korumamaları ve aralarda toplanmaları halinde iş yerleri ve ofislerde virüsün yayılmasının daha kolay olduğunu ifade etti.

20-26 Şubat arasındaki korkutan rakamlar

Tespit edilen vaka sayısının dökümüne göre, 20-26 Şubat tarihleri arasında 56 öğretmen, 109 ilkokul öğrencisi, 25 ortaokul öğrencisi ve 5 okul öncesi öğrencinin testlerinin olumlu olduğu görülüyor. Bu vakalar 43 ilkokulda, 19 ortaokulda, 15 özel okulda ve 9 okul öncesi okulda tespit edildi.

Bu sayıların ve şimdiki durumun tedbirleri daha da gevşetmek kararını etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlayan Sylvestros, birimin bütün verileri analiz ettiğini, sorunu araştırdığını ve nihai karar alacak olan yetkililere ilettiğini belirtti.