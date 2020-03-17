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Güneyde karantinaya alınanlar: Bir odada dört kişi kalıyor
Kıbrıs’a, “koronavirüs olmadığına dair sertifika” ile gelmedikleri için Platres’te, Deok yaz kampında karantina altına alınan 40 kişinin ailesi PIK’e konuştu.
Aileler planlamanın ve karantina tesislerinin yetersizliğinden bahsederken 4 kişinin bir odaya konduğunu, yıkanabilmeleri için sabun dahi verilmediğini söyledi. RIK TV’ye konuşan bir anne, “Hepsi yabancı, bir odada dört kişi kalıyorlar, benim bu konu hakkında çok fazla bilgim olmamasına rağmen, her birinin ayrı odalarda izole edilmesi gerektiğini biliyorum” dedi.
Anne, dün gece 19:30 sıralarında Manchester’den Baf’a 41 kişinin geldiğini, uçaktaki bir kişinin diyabet diğerinin ise panik atak geçirmesine rağmen kimsenin yolcularla ilgilenmediğini, muayene için sağlık uzmanı da olmadığını iddia etti.
“Bu nasıl bir karantina?” Karantina altındakilere fırından yemek alındığını ancak bazılarının alerjisi olduğu için getirilenleri yiyemediğini, sabunu ise karantina altındaki diğer yolculardan temin edebildiklerini aktaran anne “bu nasıl bir karantina” diye sitem etti.
Ebeveynler; bakanlıklara tekrar tekrar çağrı yaptıktan sonra, karantina altındakilerin neye ihtiyaç duydukları ve ne yemek istediklerinin bir listesini iletmek üzere toplandı. Öğrenciler kuzeye ambulans ile gönderilebilir Bu arada, dün gece Larnaka’ya inen ve aralarında Kıbrıslı Türk öğrencilerin de bulunduğu 30 kişilik bir grup da Trodos’daki hükümet evinde 14 günlüğüne karantinaya alındı. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Başkanı Leonidas Filaktou, Kıbrıslı Türk öğrencilerin bir ambulans ile kuzeye geçirilebileceğinin görüşüldüğünü söyledi. Çeviri: Yunus Diler, Kaynak: in-cyprus.com