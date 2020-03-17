Güneyde karantinaya alınanlar: Bir odada dört kişi kalıyor

Kıbrıs’a, “koronavirüs olmadığına dair sertifika” ile gelmedikleri için Platres’te, Deok yaz kamp ında karantina altına alınan 40 kişinin ailesi PIK’e konuştu.

Aileler planlamanın ve karantina tesislerinin yetersizliğinden bahsederken 4 kişinin bir odaya konduğunu, yıkanabilmeleri için sabun dahi verilmediğini söyledi. RIK TV’ye konuşan bir anne, “Hepsi yabancı, bir odada dört kişi kalıyorlar, benim bu konu hakkında çok fazla bilgim olmamasına rağmen, her birinin ayrı odalarda izole edilmesi gerektiğini biliyorum” dedi.

Anne, dün gece 19:30 sıralarında Manchester’den Baf’a 41 kişinin geldiğini, uçaktaki bir kişinin diyabet diğerinin ise panik atak geçirmesine rağmen kimsenin yolcularla ilgilenmediğini, muayene için sağlık uzmanı da olmadığını iddia etti.

“Bu nasıl bir karantina?” Karantina altındakilere fırından yemek alındığını ancak bazılarının alerjisi olduğu için getirilenleri yiyemediğini, sabunu ise karantina altındaki diğer yolculardan temin edebildiklerini aktaran anne “bu nasıl bir karantina” diye sitem etti.