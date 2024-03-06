Güney'de ikinci kızamık vakası - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Güney’de ikinci kızamık vakası

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güney Kıbrıs’ta geçen hafta görülen kızamık vakasının ardından dün de, ikinci çocuğun kızamık teşhisiyle Makarios Hastanesi’ne yatırıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, 3 yaşındaki erkek çocuğunun dün, ateş ve döküntü şikayetiyle acil servise başvurduğunu ve çocuğun kızamık hastalığına yakalandığının belirlendiğini yazdı.


Gazete, çocuğun kızamık aşısının bulunmadığını kaydederken, genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

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Tags:Güney Kıbrıskızamık vakası
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