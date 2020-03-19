Güneyde iki pozitif vakanın testleri negatif çıktı

Güneydeki Mağusa Hastanesinde tedavi gören iki koronavirüs vakasına bugün yapılan testlerde sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın haberine göre, vakalara yeniden test yapılacak ve sonucun yine negatif çıkmasıyla taburcu edilecekler.

Koronavirüs için referans hastanesi olarak belirlenen Mağusa Hastanesindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, başka sağlık sorunları da olan 70 yaşındaki vaka haricindeki tüm vakaların semptomları hafif seyrediyor.

Bu arada, dün gece Lefkoşa’daki iki koronavirüs vakasının ardından, koronavirüs semptomu gösteren 4 vakanın daha bugün Mağusa Hastanesine sevk edilmesi bekleniyor.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: in-cyprus.com