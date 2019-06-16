Güneyde hortum çevreye zarar verdi

Bölgeyi etkisi altına alan yağışlı hava sistemi Güney Kıbrıs’ta zarara neden oldu.

Rum basınına göre bugün öğleden sonra Güney Kıbrıs genelinde, özellikle de Lefkoşa’nın Rum Kesimi’nde şiddetli rüzgar ve dolu yağışı görüldü.

16.30 sıralarında Güney Lefkoşa’nın Strovolo semtinde çıkan hortum park halindeki 3 otomobili devirdi. Bazı kaynaklar devrilen araç sayısını 4 olarak duyurdu.

İtfaiye Strovolo, Lakadamya ve Engomi bölgelerinden 40’ın üzerinde yardım çağrısı aldı. Su baskınları, araçların yağmur suları nedeniyle yolda mahsur kalması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle itfaiye, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’ndan da yardım istedi. İlk belirlemelere göre yaşanan olaylarda yaralanan olmadı.

Baf’ta ise yıldırım düşmesi sonucunda orman yangını çıktı.

Kıbrıs Rum Kesimi’nde bu sabah turuncu alarm verilmiş ve halka uyarıda bulunulmuştu.