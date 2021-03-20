Güneyde hızlı testi reddeden öğretmen işinden oldu

Kıbrıs’ın Güneyi’nde haftalık yapılan rutin hızlı testlere yönelik tepkiler sürüyor.

Kıbrıs Rum Eşitlik Sendikası’ndan yapılan açıklamada, sözleşmeli bir öğretmenin, haftalık rutin olarak eğitmenlere ve ortaokul ve üstü öğrencilere yapılan hızlı testi reddetmesi nedeniyle işinden kovulduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı, sözleşmeli bir eğitimciyi yasadışı bir şekilde ve tek neden olarak hızlı test yapmayı reddetmesi gösterilerek, işinden kovdu” ifadelerine yer verildi.

“KEYFİ EYLEM”

Sendika, Eğitim Bakanlığı’nın eyleminin keyfi olduğunu ve yetkinin kötüye kullanılması anlamına geldiğini belirterek, Bakanlığın bir kamu otoritesi organı olarak, yetkileri açısından her zaman hukuk çerçevesinde (yasallık ilkesi) sorumlulukları ve yetkisi altındaki çalışanların haklarıyla ilgili olarak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “eylemin keyfi” olduğu, çünkü herhangi bir kişinin bu gibi tıbbi bir eylemi yerine getirmesi için, özerkliği ve özgür iradesi çerçevesinde her zaman bilinçli rızasının gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs Rum Eşitlik Sendikası açıklamasının sonunda, Kıbrıs Rum Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlığı’na yaptığı çağrısında, sözleşmeli öğretmenin görevden alınma kararını hemen geri alması yönünde talepte bulundu.