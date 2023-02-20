Güney’de hastaneye yaşlı bir kadın çıplak bırakıldı

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Dün Kıbrıs’ta bir genel hastanede. Kış 2023. Sayın yeni Cumhurbaşkanı, buradan başlamalısınız. Önce savunmasız hastalar, sonra her şey. Hemşireler, doktorlar, akrabalar, bakıcılar, yöneticiler, bakanlık, toplum suçlu mu? Bilmiyorum.

Birinin cezalandırılması umurumda değil ama hastanın cezalandırılmasını kabul etmiyorum. Hepimiz utanmalıyız.

(Not: Fotoğrafı yakınlaştırırsanız, bu hastanın yatak korkuluğunu sağ eliyle parmaklarının beyaza döndüğü noktaya kadar sıkıca tuttuğunu göreceksiniz. Bu onun ne kadar çaresiz olduğunu ve ne kadar çaresiz olduğunu gösterir. acı çekiyordu.)