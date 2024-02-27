Güney'de futbol takımının Rus sahibi de aranan kişiler listesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısManşet

Güney’de futbol takımının Rus sahibi de aranan kişiler listesinde

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Yevgeny Savin

Güney Kıbrıs’ta “Freedom24 E.N.İ Digenis İpsona” isimli ikinci lig futbol takımının Rus sahibi Yevgeny Savin’in, Rus makamları tarafından aranan kişiler listesine konduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, bu gelişmenin siyasi sebepler ve 39 yaşındaki Savin’in Ukrayna’daki Rus işgaline karşı muhalefetini kamuoyu önünde dile getirmesiyle alakalı olduğunu yazdı.


Gazete Savin’in Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından, Rus ordusuyla ihtilaf içinde olmakla ilgili madde temelinde aranan kişiler listesine konulduğunu ekledi.

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Tags:Yevgeny Savin
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