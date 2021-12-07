Güney’de fırtına ve yağmur için sarı uyarı

Rum Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur ve fırtına için sarı uyarı yayınladı.

Sigma Live’a konuşan Rum Meteoroloji Dairesi Müdürü Nicolaidis”Sıcaklıkların normalin üzerinde olduğu bir kış yaşıyoruz. Son günlerin yağışları tatmin edici boyutta. Yağmurların çoğu Larnaka’dan Baf’a kaydedildi.” dedi.

Güçlü gök gürültülü fırtınalar ve dolu için sarı uyarı

Nicolaidis “Bugün öğlene kadar kuvvetli doğu rüzgarı esecek. Bugün sıcaklıklar sezon için normalin üzerinde olacak. 22-23 derece, dağlarda 13 dereceye kadar yükselecek. “Öğleden sonra yerel yağışlar ve toz olacak. Bu gece 19.00’dan itibaren bulutlu hava uyarısı geçerli. Toz çekilmeye başlayacak.” ” dedi.

Trodos’a kar bekleniyor

“Yarından itibaren yağmur ve fırtınanın yanı sıra Trodos’ta kar yağışı olacak. Yüksek dağlık bölgelerde de kar yağışı göreceğiz” diyen Meteoroloji Müdürü, yarından itibaren sıcaklığın ortalama iklim değerlerinin altına düşeceğini de sözlerine ekledi.