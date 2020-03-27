Güneyde ekonomiye 3 milyar Euro’ya varan Corona bütçesi

Kıbrıs’ın güneyinin Merkez Bankası ve siyasi partilerin işbirliğinde, ekonomiye 3 milyar Euro’ya varan bütçeyle, devlet ve para desteği ile 260 binden fazla çalışan ve 60 binden fazla işletmeyi koruma ağı oluşturmakta olduğu haber verildi.

Politis “Taksitler, Faizler, İşten Çıkarmalar 9 Ay Donduruldu… Ekonomi İçin 2,8 Milyar Euro Koruma ve Likidite Ağı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Kıbrıs’ın güneyinin bütçe tedbirinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 3,8’ine denk/ 813 milyon Euro’ya ulaştığını, 2 milyar Euro’luk da (yeni krediler için) devlet teminatı ve faiz sübvansiyonu sağladığını yazdı.

Habere göre yukarıda kaydedilenlerin paralelinde kredi taksiti ödemelerine moratoryum getirilecek, devlet teminatı alacak işletmeler ve bağımsız çalışanlar için 30 Eylül’e kadar işten çıkarmalar da dondurulacak. Taksit ödemelerine moratoryum, Kıbrıs Rum Merkez Bankası’nın önerisi üzerine Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin yönergesi ile sağlandığı kaydedildi.

Habere göre bugün Kıbrıs Rum meclisi tarafından oylanacak yasa işletmeler, gerçek kişiler ve bağımsız çalışanların ticari bankalara, kooperatif bankalarına, sigorta şirketlerine ve Arazi İnkişaf Örgütü’ne kredi taksitlerinin 2020 sonuna kadar ertelenmesini öngörüyor. Bu önlemin, kredi taksitinin ertelenmesi için ilgililerin yazılı başvuru yapması şartı aranacak.

Kıbrıs’ın güneyi şu maksatlarla devlet teminatı sağlayacak: işletmeler ve bağımsız çalışanlar için 1,75 milyar Euro düşük faizli kredi; gerçek kişilere, bağımsız çalışanlara ve işletmelere 250 milyon Euro’luk kısmî faiz konsolidasyonu sağlanacak. Kredi vadeleri 3 ay ile 6 yıl arasında değişebilecek.

Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu dünkü toplantısında (ivedi onaylanmak üzere bugün meclise sunmak üzere) 813 milyon Euro tutarında bütçe önlemi ve yaklaşık 369 milyon Euro’luk ek bütçe kararlaştırdı. İstihdamı güçlendirme tedbirlerinin 12 Nisan’a kadarki dönemi kapsayacağı ve yeni müdahale gerekebileceği kaydedildi.

Haravgi ekonomiye destek için 2 milyar Euro’luk likidite ve taksit ertelemesi yapılacağını, yeni “korona-kredisi” için de işten çıkarmalardan kaçınma şartı getirildiğini kaydetti.

Aynı gazete 5 tarım örgütünün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e mektup göndererek “ivedilikle buğday stratejik stokunun denetlenmesini” talep ettiklerini ve daha sonrası için planlama yapılması gereğine dikkat çektiklerini yazdı.

“1949’DAN BERİ İLK KEZ UN İÇİN BİR KİLO BİLE BUĞDAY KALMADI”

Habere göre Rum tarım örgütleri “Tahıl Komisyonu’nun son birkaç yıldır düşük kapasitede çalışıyor olması nedeniyle 1949’dan beri ilk kez un için bir kilo bile buğday kalmadığı, tarımcının bu yılki miktarı yetiştirmekte çekinceli davrandığı ve üretim malzemesi siparişlerini iptal ettiği, bunun da üretimde yüzde 30-40 oranında azalma sonucunu gündeme getirebileceği” uyarısında bulundu.

Gazete Kıbrıs Rum Tarım bakanı Kostas Kadis’in dün tarımcıya yönelik 5 maddelik destek programı açıkladığını, ilave önlemler alınacağına dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre tarımcıya; bu çerçevede geçmişte uğradıkları zararları yarından başlayacak ve Paskalya’yı geçmeyecek süre içerisinde 11,2 milyon Euro’luk maddi destek verilecek. Mart-Haziran döneminde kullanacağının yüzde 20’si kadar bedava su sağlanacak. Tarımsal Kalkınma Programı’ndan finansman kolaylığı sağlanacak. KDV iadesi hızlandırılacak ve üçüncü ülkelerden gelen sektör çalışanlarının çalışma izinleri otomatikman yenilenecek.

SEYYAR GIDA İLAÇ VE TEMEL MALZEME YARDIMI

Yine Haravgi Kıbrıs Rum Çalışma Bakanlığı’nın 30 Mart 2020 pazartesi itibarıyla seyyar ekiplerin; covid-19 olduğu kesinleşmiş, covid-19 olduğundan şüphelenilenler dahil, evinden çıkamayacak durumda olan ve çevresinde yardım edecek biri bulunmayan kişilere gıda, ilaç ve temel malzeme hizmeti/desteği sağlayacağını açıkladığını yazdı.