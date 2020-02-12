Güneyde devlet yetkililerinin yıllık maaşları

Rum basınında bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti devlet yetkililerinin maaşlarına yer verilen bir haber yayımlandı.

Alithia gazetesi “Özgür Bölgeler ve İşgal Altındaki Bölgelerdeki Maaşlar- Anastasiadis ile Akıncı Ne Kadar Maaş Alıyor” başlıklı haberinde, devlet yetkililerinin maaşları konusunda dün Kıbrıs Türk basınında yer alan habere atıfta bulunarak, bugün ise Kıbrıs Cumhuriyeti devlet yetkililerinin maaşlarına yer verdi.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığının web sitesinde yer aldığı şekliyle, Kıbrıs Cumhuriyeti devlet yetkililerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren aldıkları yıllık maaşları kısaca şöyle sıraladı;

“Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı 164 bin 871 Euro (kesintili net maaş: 90 bin 257 Euro; Başsavcı ve yüksek mahkeme yargıçları 156 bin 179 Euro (kesintili net maaş: 108 bin 839 Euro); Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 132 bin 064 Euro (kesintili net maaş: 73 bin 322); Meclis Başkanı 131 bin 090 Euro (kesintili net maaş: 74 bin 414); Hazine Müsteşarı, Sayıştay, Ombudsman vs 123 bin 620 (kesintili net maaş 72 bin 976 Euro); Vergi mukayyidi 113 bin 040 Euro (kesintili net maaş 67 bin 827); Bakanlar, bakan yardımcıları (müsteşarlar) 106 bin 902 (kesintili net maaş: 61 bin 594 ve milletvekilleri 82 bin 150 (kesintili net maaş: 51 bin 557 Euro).”