Güney KıbrısKıbrısManşet

Güneyde devlet yetkililerinin yıllık maaşları

12 Şubat 2020

Rum basınında bugün, Kıbrıs Cumhuriyeti devlet yetkililerinin maaşlarına yer verilen bir haber yayımlandı.

Alithia gazetesi “Özgür Bölgeler ve İşgal Altındaki Bölgelerdeki Maaşlar- Anastasiadis ile Akıncı Ne Kadar Maaş Alıyor” başlıklı haberinde, devlet yetkililerinin maaşları konusunda dün Kıbrıs Türk basınında yer alan habere atıfta bulunarak, bugün ise Kıbrıs Cumhuriyeti devlet yetkililerinin maaşlarına yer verdi.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığının web sitesinde yer aldığı şekliyle, Kıbrıs Cumhuriyeti devlet yetkililerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren aldıkları yıllık maaşları kısaca şöyle sıraladı;

“Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı 164 bin 871 Euro (kesintili net maaş: 90 bin 257 Euro; Başsavcı ve yüksek mahkeme yargıçları 156 bin 179 Euro (kesintili net maaş: 108 bin 839 Euro); Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 132 bin 064 Euro (kesintili net maaş: 73 bin 322); Meclis Başkanı 131 bin 090 Euro (kesintili net maaş: 74 bin 414); Hazine Müsteşarı, Sayıştay, Ombudsman vs 123 bin 620 (kesintili net maaş 72 bin 976 Euro); Vergi mukayyidi 113 bin 040 Euro (kesintili net maaş 67 bin 827); Bakanlar, bakan yardımcıları (müsteşarlar) 106 bin 902 (kesintili net maaş: 61 bin 594 ve milletvekilleri 82 bin 150 (kesintili net maaş: 51 bin 557 Euro).”




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kıbrıs Cumhuriyeti yine kara para aklanması meselesine karıştı

Kıbrıs Cumhuriyeti yine kara para aklanması meselesine karıştı

11 Şubat 2020
Photo of Soğuk hava güneydeki patates fidelerine zarar verdi

Soğuk hava güneydeki patates fidelerine zarar verdi

11 Şubat 2020
Photo of Burcu: Kin ve öfkeyle başlatılan saldırıların vardığı noktayı acı ve ibretle izliyoruz

Burcu: Kin ve öfkeyle başlatılan saldırıların vardığı noktayı acı ve ibretle izliyoruz

11 Şubat 2020
Photo of Çavuşoğlu: Artık göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir

Çavuşoğlu: Artık göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir

11 Şubat 2020
Photo of Özyiğit: Kimin elinde Rum malı varsa vergi bedeli ondan alınsın

Özyiğit: Kimin elinde Rum malı varsa vergi bedeli ondan alınsın

11 Şubat 2020
Photo of Berova Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Berova Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

11 Şubat 2020
Photo of “Gaynanamın Aşgı” Lefkoşa AKM’de izleyiciyle buluşuyor

“Gaynanamın Aşgı” Lefkoşa AKM’de izleyiciyle buluşuyor

11 Şubat 2020
Photo of Şahali: Gazimağusa Belediyesi teslim bayrağını çekti

Şahali: Gazimağusa Belediyesi teslim bayrağını çekti

11 Şubat 2020
Photo of UBP’den DP’ye ziyaret

UBP’den DP’ye ziyaret

11 Şubat 2020
Photo of LTB trafiğe kapalı yol uyarısı yaptı

LTB trafiğe kapalı yol uyarısı yaptı

11 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı