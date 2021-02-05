Güneyde Covid-19, ekonomik açıdan iki haneden birini etkiledi

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’un her iki haneden birini ekonomik açıdan etkilediğini ortaya koydu.

Politis gazetesi, “Kıbrıs Bankası” tarafından 720 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın Ağustos 2020-Ocak 2021 dönemini kapsadığını belirtti.

Araştırmaya göre, Aralık 2020-Ocak 2021 döneminde hane gelirlerinin yüzde 26-31 oranında azaldığını yazan gazete, araştırmaya katılanların yüzde 22’sinin gelirleri değişmezken, yüzde 42’sinin aynı kaldığı, yüzde 2’sinin ise bütünlüklü olarak gelir kaybına uğradığı şeklinde yanıt verdiğini bildirdi.

Habere göre, araştırmaya katılanların 3’te 2’si ekonomik konjonktürün kötüleşeceği yönünde görüş ortaya koydu.

Öte yandan Alithia gazetesi Rum Merkez Bankası’na dayanarak Güney Kıbrıs’ta 2020 yılındaki taze kredi alımının yüzde 25 oranında azaldığını yazdı.