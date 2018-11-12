Güney’de bir kadın arabasında ölü bulundu

Güney’de Oikos kasabasında 56 yaşındaki bir kadın arabasında ölü bulundu. Philenews’in aktardığı habere göre, kadının cesedi vatandaşlar tarafından fark edilerek polise bildirildi. Haberde, ölü bulunan kadının boğazında bıçak yaraları tespit edildiği de belirtilmekte. Polis, cinayetten önce kadının arabasında olduğu iddia edilen bir adamı arıyor. Üzerinde yüksek miktarda para taşıdığı sırada yakalanan ve soruşturmada paranın nereden geldiğini açıklayamayan bir zanlının cinayetle alakasının olup olmadığı araştırılıyor.