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Güney’de bir kadın arabasında ölü bulundu

Güney’de Oikos kasabasında 56 yaşındaki bir kadın arabasında ölü bulundu.

polis olay yeri

Güney’de Oikos kasabasında 56 yaşındaki bir kadın arabasında ölü bulundu. Philenews’in aktardığı habere göre, kadının cesedi vatandaşlar tarafından fark edilerek polise bildirildi. Haberde, ölü bulunan kadının boğazında bıçak yaraları tespit edildiği de belirtilmekte. Polis, cinayetten önce kadının arabasında olduğu iddia edilen bir adamı arıyor. Üzerinde yüksek miktarda para taşıdığı sırada yakalanan ve soruşturmada paranın nereden geldiğini açıklayamayan bir zanlının cinayetle alakasının olup olmadığı araştırılıyor.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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