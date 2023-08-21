Güney’de av sezonu 19 bin avcı, 12 ceza, bir yaralanma ve bir ölümle başladı

Güney Kıbrıs’ta 17 Eylül’e kadar sürecek fassa avı dün, 18-19 bin avcı, ruhsatsız ve yasak bölgede avlanma ile ilgili 12 suç duyurusu ve bir yaralanma ile başladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, bu yılki av sezonunda 17 Eylül’e kadar her Pazar ve iki Çarşamba (6 ve 13 Eylül) ava çıkılacağını; avın az, cezanın çok olduğunu yazdı.

Avın dünkü ilk gününde avlanmaya çıkan 18-19 bin avcıdan 12’sine ruhsatsız avlanma ve ava yasak bölgelerde avlanma ile ilgili toplam 20 bin Euro para cezası kesildi. Avcılara, yangına sebebiyet verebilecek hareket ve ihmallerden kaçınma uyarısı yapıldı.

Haberde, arkadaşları ile “Koşşi”de (Üçşehitler) buluşmak üzere anlaşan 87 yaşındaki bir avcının, randevu yerine ulaşamadan aracı ile hendeğe yuvarlandığı, arkadaşlarına haber vermesi üzerine resmi makamlarca başlatılan arama çalışmaları sonucunda bulunarak hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Simerini ise web sayfasından bugün yayımladığı haberinde, dün Kandu bölgesinde avlanmaya çıkan 63 yaşındaki bir kişinin, saat 19.25’te bir akrabası tarafından baygın halde bulunduğunu, ancak kaldırıldığı hastanede öldüğünün saptandığını haber verdi.