Amcaoğlu: Yılmazköy’ün böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Amcaoğlu: Yılmazköy’ün böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’nin düzenlediği “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” Pazar günü Yılmazköy’de Gönyeli-Alayköy Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Yılmazköy Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen muhteşem gösterilerle Yılmazköy halkı kültür ve sanat coşkusunu yaşadı.


Alayköy Kültür Sanat Derneği ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği Yılmazköy halkına gösterilerini sunarken etkinliğe Türkiye’den Bolu Belediyesi Halk Dansları Ekibi de misafir katılımcı olarak katkı koydu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Yılmazköy Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için oyun gösterisi, zıpzıp ve yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler de düzenlendi.

Amcaoğlu: “Bu tür etkinlikleri artıracağız”

Gecede konuşma yapan Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yılmazköy’ün ilk kez böyle bir etkinlikle kültür ve sanatla buluştuğunu ve geleneksel olarak düzenlenecek benzer etkinlikler için çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan herkese teşekkürlerini de iletti.

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Tags:Gönyeli - Alayköy Belediyesi
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