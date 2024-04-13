Güney'de aedes aegypti ve aedes albopictus alarmı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Nisan 14, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Güney’de aedes aegypti ve aedes albopictus alarmı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Güney Kıbrıs’ta dank humması, zika, sarı humma ve chikungunya hastalıklarının taşıyıcısı olan aedes aegypti (humma sivrisineği) ve aedes albopictus (Asya kaplanı sivrisineği) türü sivrisinek saptanması, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Dairesini alarma geçirdi.

Fileleftheros’un haberine göre Tabipler Birliği’ne gönderilen bildirimde doktorlardan, ülkede aedes aegypti ve aedes albopictus türü sivrisinek saptandığı için dank humması, zika, sarı humma ve chikungunya hastalığı görülmesi riskine karşı dikkatli olmaları istendi.


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Tags:Asya kaplanı sivrisineği)humma sivrisineği
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