Güney’de aedes aegypti ve aedes albopictus alarmı

Güney Kıbrıs’ta dank humması, zika, sarı humma ve chikungunya hastalıklarının taşıyıcısı olan aedes aegypti (humma sivrisineği) ve aedes albopictus (Asya kaplanı sivrisineği) türü sivrisinek saptanması, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Dairesini alarma geçirdi.

Fileleftheros’un haberine göre Tabipler Birliği’ne gönderilen bildirimde doktorlardan, ülkede aedes aegypti ve aedes albopictus türü sivrisinek saptandığı için dank humması, zika, sarı humma ve chikungunya hastalığı görülmesi riskine karşı dikkatli olmaları istendi.