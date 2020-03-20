Güneyde 8 koronavirüs vakası daha, toplam sayı 75

Güneyde 8 koronavirüs vakası daha tespit edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, 8 vakadan 3’ünün Baf diğer bir vakanın ise Limasol Hastanesinde sağlık uzmanı olduğunu duyurdu.

Bakan, sağlık uzmanı olmayan diğer 4 vakayla ilgili de bilgi vererek, bir tanesinin Limasol Hastanesinde personel olarak görev yaptığını, diğer 3 tanesinin ise önceden tespit edilen koronavirüs vakalarıyla temas ederek enfekte olduklarını ifade etti. Temas nedeniyle enfekte olanların sayısı 45’e yükselirken, toplam vaka sayısı 75 oldu.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: Cyprus Mail