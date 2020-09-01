Güneyde 6 ülke alt kategoriye alındı

Rum Sağlık Bakanlığı, epidemiyolojik riski gözden geçirdikten sonra 6 ülkenin notunun düşürüldüğünü ve bir ülkenin yükseltildiğini duyurdu.

Buna göre Macaristan, Slovakya, Slovenya ve Lichtenstein Kategori A’dan B’ye, Ruanda ve Monako, Kategori B’den C’ye düşürülürken, Avustralya Kategori C’den B’ye alındı.

Yeni kategoriler 5 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Kategori A – Şu aşamada düşük riskli ülkeler

Avrupa Birliği Üye Devletleri: 1) Almanya, 2) Estonya, 3) Letonya, 4) Litvanya, 5) Finlandiya

Schengen Bölgesi Üyeleri: 1) Norveç

Üçüncü Ülkeler: 1) Gürcistan, 2) Kanada, 3) Yeni Zelanda, 4) Güney Kore, 5) Tayland

Kategori A ülkelerinden gelen yolcuların varışta bir laboratuvar test sertifikası sunmaları gerekmez.

Kategori B – Muhtemelen düşük riske sahip ancak Kategori A’ya kıyasla daha fazla belirsizliğe sahip ülkeler

Avrupa Birliği Üye Devletleri: 1) Avusturya, 2) Belçika, 3) Danimarka, 4) Yunanistan, 5) İrlanda, 6) İtalya, 7) Macaristan, 8) Polonya, 9) Portekiz, 10) İsveç, 11) Slovakya, 12 ) Slovenya, 13) Çek Cumhuriyeti

Birleşik Krallık

Schengen Bölgesi Üyeleri: 1) İsviçre, 2) İzlanda, 3) Lichtenstein

Küçük eyaletler: 1) Vatikan Şehri, 2) San Marino

Üçüncü Ülkeler: 1) Uruguay, 2) Çin, 3) Japonya, 4) Avustralya

Kategori B’deki tüm yolcuların, kalkışlarından 72 saat önce yapılmış geçerli bir Covid-19 negatif testi göstermeleri gerekir.

Kıbrıs vatandaşları ve eşleri, ülkede yasal ikametgahı olan vatandaşlar ve Viyana Konvansiyonu kategorisine giren yolcular, varışlarında havaalanında test edilebilirler.

Laboratuarlarda Covid-19 testi yapılmadığı için menşe ülkelerinde test edilemeyen yolcular da Kıbrıs’ta test edilebiliyor.

Muayene masrafı yolcular tarafından karşılanacak ve 14 gün tecritte kalmaları gerekecek ve ancak testleri negatif çıkarsa karantinayı bozabilecekler.

Kategori C – Kategori A ve B’ye kıyasla risk artışı olan ülkeler

Avrupa Birliği Üye Devletleri: 1) Bulgaristan, 2) Fransa, 3) Hırvatistan, 4) Lüksemburg, 5) Romanya, 6) İspanya, 7) Malta, 8) Hollanda

Küçük ülkeler: 1) Andorra, 2) Monako

Üçüncü ülkeler: 1) Cezayir, 2) Sırbistan, 3) Fas, 4) Karadağ, 5) Ruanda, 6) Tunus, 7) Rusya, 8) Ukrayna, 9) Faroe Adaları, 10) Mısır, 11) Birleşik Arap Emirlikleri, 12) İsrail, 13) Lübnan, 14) Katar, 15) Bahreyn, 16) Suudi Arabistan

Kategori A veya B olarak listelenmeyen diğer tüm ülkeler varsayılan olarak Kategori C’ye girer.

Bilgi ve talimatlar https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html adresinde mevcuttur.

Ülke kategorisine bakılmaksızın tüm yolcular, uçuşlarından 24 saat önce CyprusFlightPass ( https://cyprusflightpass.gov.cy/ ) başvurusunda bulunmak zorundadır .