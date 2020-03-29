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Güney’de vaka sayısı 214’e yükseldi

29 Mart 2020

Güney Kıbrıs Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığının bugün aldığı raporlara göre 35 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanı Kostrikis, yeni görülen vakaların tamamının aile temaslarından kaynaklandığını duyurdu. Öte yandan geçmiş olduğumuz hafta Covid-19’dan hayatını kaybeden 47 yaşındaki Yunanistan uyruklu kişinin bugün de babasının Covid-19’dan hayatını kaybettiği ifade edildi. Kıbrıs’ın güneyinde Covid -19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Ada geneli vaka sayısı 278’e yükseldi Kıbrıs’ın güneyinde pozitif vaka sayısı 214’e yükselirken Kıbrıs’ın kuzeyinde ise vaka sayısı yapılan açıklamalara göre 64’de yükseldiği açıklandı. Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 278’e yükseldi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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