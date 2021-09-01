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Güney’de 256 yeni vaka 4 can kaybı

1 Eylül 2021
güney kıbrıs koronavirüs





Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 920 test sonucu 256 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 920  test sonucu 256 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam can kaybı 507’ye yükselirken hastanede tedavisi devam eden 137 kişinin 49’unun durumu ağır.



Hastanelerde durum şöyle:

 

HastaneBölmeHasta Sayısı
Gazimağusa

(25 hasta)

COVID odası21
Yoğun bakım ünitesi4
Lefkoşa

(23 hasta)

COVID odası19
Yoğun bakım ünitesi4
Limasol

(44 hasta)

COVID odası28
Yoğun bakım ünitesi16
Larnaka

(9 hasta)

COVID odası9
Baf

(10 hasta)

COVID odası8
Yoğun bakım ünitesi2
Kutsanmış

(3 hasta)

COVID odası3
Yoğun Bakım Üniteleri

(23 hasta)

entübe18
Solunum cihazı hariç5

 

 

 

 





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1 Eylül 2021


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