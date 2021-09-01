Güney’de 256 yeni vaka 4 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 920 test sonucu 256 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 920 test sonucu 256 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam can kaybı 507’ye yükselirken hastanede tedavisi devam eden 137 kişinin 49’unun durumu ağır.

Hastanelerde durum şöyle: