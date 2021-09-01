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Güney’de 256 yeni vaka 4 can kaybı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 920 test sonucu 256 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 44 bin 920 test sonucu 256 covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi de hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre toplam can kaybı 507’ye yükselirken hastanede tedavisi devam eden 137 kişinin 49’unun durumu ağır.
Hastanelerde durum şöyle:
|Hastane
|Bölme
|Hasta Sayısı
|Gazimağusa
(25 hasta)
|COVID odası
|21
|Yoğun bakım ünitesi
|4
|Lefkoşa
(23 hasta)
|COVID odası
|19
|Yoğun bakım ünitesi
|4
|Limasol
(44 hasta)
|COVID odası
|28
|Yoğun bakım ünitesi
|16
|Larnaka
(9 hasta)
|COVID odası
|9
|Baf
(10 hasta)
|COVID odası
|8
|Yoğun bakım ünitesi
|2
|Kutsanmış
(3 hasta)
|COVID odası
|3
|Yoğun Bakım Üniteleri
(23 hasta)
|entübe
|18
|Solunum cihazı hariç
|5