Güney’de 16 yeni vaka 1 ölüm

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni açıklama ile, güneyde 16 yeni pozitif koronavirüs vakasının olduğunu açıkladı.

Güneyde bugün açıklanan 16 yeni koronavirüs vakası ile toplam 230’a yükseldi.

Kuzey’de 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Bakan Pilli, bugün 74 test yapıldığını 5 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.

Bugüne kadar toplam 1177 test yapıldığını ve toplam pozitif vakka sayısının 69’a yükseldiğini anlatan Pilli, 39 hastanın tedavisinin devam ettiğini yoğun bakımda 3 hastanın bulunduğunun durumlarının stabil olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, bugün testleri pozitif çıkan 5 vakkanın 2’sinin Gönyeli, 1’inin Karpaz -iskele bölgesi, 2 kişinin de Lapta’dan olduğunu anlattı.

Pilli vakkaların bölgelere göre dağılımlarını da anlattı; buna göre Lefkoşa’da 9, İskele- Karpaz bölgesinde 14, Lapta’da 6, Girne’de 2, Gönyeli’de 2, Mağusa’da 3, Beyarmudu’nda 3 vakka tespit edildi.

Ada geneli 299 vaka

Adanın kuzeyinde bugün açıklanan 5 yeni vakayla toplam sayısı 69’a yükselirken, gündneyde açıklanan yeni vakayla toplam pozitif vaka sayısı 230’ayükseldi.

Ada geneli pozitif vaka sayısı 299’a yükseldi.