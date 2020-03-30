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Güney’de 16 yeni vaka 1 ölüm

30 Mart 2020

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni açıklama ile, güneyde 16 yeni pozitif koronavirüs vakasının olduğunu açıkladı.

Güneyde bugün açıklanan 16 yeni koronavirüs vakası ile toplam 230’a yükseldi.

 

Kuzey’de 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatıp son rakamları aktardı.

Bakan Pilli, bugün 74 test yapıldığını 5 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.

Bugüne kadar toplam 1177 test yapıldığını ve toplam pozitif vakka sayısının 69’a yükseldiğini anlatan Pilli, 39 hastanın tedavisinin devam ettiğini yoğun bakımda 3 hastanın bulunduğunun durumlarının stabil olduğunu söyledi.

Bakan Pilli, bugün testleri pozitif çıkan 5 vakkanın 2’sinin Gönyeli, 1’inin Karpaz -iskele bölgesi, 2 kişinin de Lapta’dan olduğunu anlattı.

Pilli vakkaların bölgelere göre dağılımlarını da anlattı; buna göre Lefkoşa’da 9, İskele- Karpaz bölgesinde 14, Lapta’da 6, Girne’de 2, Gönyeli’de 2, Mağusa’da 3, Beyarmudu’nda 3 vakka tespit edildi.

Ada geneli 299 vaka

Adanın kuzeyinde bugün açıklanan 5 yeni vakayla toplam sayısı 69’a yükselirken, gündneyde açıklanan yeni vakayla toplam pozitif vaka sayısı 230’ayükseldi.

Ada geneli pozitif vaka sayısı 299’a yükseldi.

 



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