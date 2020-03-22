Güneyde 11 vaka daha Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, az önce yaptığı bir açıklama ile güneyde 11 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini açıkladı.

Bu sayıyla birlikte güneyde toplam koronavirüs vaka sayısı 95’e yükseldi.

Vakalardan; -2 tanesi önceden teşhis konulan vakalarla temastan,

-Dört tanesi Baf Genel Hastanesinde,

-Diğer dört tanesi de yurt dışında (İngiltere ve Meksika) enfekte olup, ev karantinası sırasında semptomlar göstermesiyle hastaneye başvurdu.

– Bir kişinin ise hangi yollardan enfekte olduğu araştırılmakta

Bu arada, Bakan, iki vakanın daha pozitif çıktığını ancak Kıbrıs Genetik ve Nöroloji Merkezi tarafından onay beklendiğini de duyurdu. Temas ile bulaş sayısı 50’ye yükselirken, güneydeki toplam vaka sayısı 95 oldu.

Çeviri: Yunus Diler

Kaynak: Cyprus Mail