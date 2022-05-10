Güney Kore’de yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol görevine başladı

Ulusal Parlamento önündeki meydanda düzenlenen törende yemin eden Yoon, 2027’ye kadar sürecek görevini üstlendi.

Yabancı delegasyonlar dahil 40 binden fazla kişinin katıldığı törende konuşan 61 yaşındaki yeni Devlet Başkanı, “Kuzey Kore ile diyalog ve piyasa ekonomisi” vurgusu yaptı.

Yoon, “Bana verdiğiniz güven ve sorumluluk karşısında alçakgönüllülükle ve ulusu yeniden inşa etme konusundaki ciddi vazifemin bilincinde olarak bugün karşınızdayım.” dedi.

“Kuşağımızın çağrısı, liberal demokrasiyi benimseyen ve gelişen bir piyasa ekonomisi sağlayan bir ulus inşa etmek” diyen Yoon, “özgürlük ve sürdürülebilir barış değerlerinin” altını çizdi.