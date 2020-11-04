Güney Kore’de doğan ilk panda dünyaya tanıtıldı

Güney Kore’nin Gyeonggi kentinde yer alan Everland tema parkında üç ay önce doğan Güney Kore’nin ilk pandası dünyaya tanıtıldı.

“ŞANSLI HAZİNE” ADI VERİLDİ

Bir grup çocukla buluşan pandaya Korece “şanslı hazine” anlamına gelen Fu Bao ismi verildi. Yetkiler pandanın son derece sağlıklı olduğunu açıkladı.

ÇİN’İN PANDA DİPLOMASİSİNİN BİR PARÇASI

Fu Bao’nun ebeveynleri, yedi yaşındaki dişi Ai Bao ve sekiz yaşındaki erkek Le Bao, Çin’in “panda diplomasisinin” bir parçası olarak 2016 yılında Güney Kore’ye gönderildi.

NESLİ TÜKENME TEHDİDİ ALTINDA

Bilim insaları dev pandaların nesli tükenmekte olan türlerinden biri olduğunu ve yeni bir yavrunun doğumunun kutlaması gereken bir olay olduğunu düşünüyor. Dişi pandalar sınırlı bir süre için yılda yalnızca bir kez hamile kalabiliyor ve yavrularının hayatta kalma şansı genelde çok düşük oluyor. Bazı dev pandalar 200 gramdan daha az ağırlığa sahip doğuyor ve bu durum onların hayatta kalma şansını oldukça düşürüyor.

Everland tema parkı yetkilileri, Fu Bao’nun 197 gram ağırlığında ve 16 buçuk santimetre uzunluğunda doğduğunui ancak hızla büyüdüğünü söyledi. Yapılan açıklamada, “Hızla büyüyor ve 100. gününden önce dişlerini çıkarmaya ve kendi başına oturmaya başladı” denildi. Fu Bao şu anda 5,8 kilogram ağırlığa ve 58,5 santimetre uzunluğa sahip.

3 YIL SONRA ANA VATANINA GERİ DÖNECEK

Bununla birlikte, Fu Bao’nun adını seçmek için yapılan bir ankete yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı belirtildi. Everland Tema Parkıi önümüzdeki Fu Bao’nun önümüdeki haftalarda yürüyebileceğini söyledi. Öte yandan Fu Bao’nun 3 yaşını geçtikten sonra anayurduna, yani Çin’in Sinchuan eyaletine dönmesi bekleniyor.