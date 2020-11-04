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Güney Kore’de doğan ilk panda dünyaya tanıtıldı

4 Kasım 2020
Fu Bao





Güney Kore’de doğan ilk panda, bugün yapılan bir basın toplantısında dünyaya tanıldı. Bir grup çocuk ve muhabirle tanışan minik pandaya “şanslı hazine” anlamına gelen Fu Bao adı verildi.







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4 Kasım 2020

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