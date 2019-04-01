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Güney Kıbrıs’taki bomba ihbarları asılsız çıktı

1 Nisan 2019
Güney Kıbrıs bomba ihbarı

Güney Kıbrıs’ta bugün eşzamanlı yapılan farklı bomba ihbarları asılsız çıktı.

Baf’taki Kings Avenue Mall, Limasol’daki My Mall isimli AVM’lere ve Larnaka Havaalanı’nda kalkış yapmak üzere olan bir uçakta bomba olduğu ihbarları yapıldı.

Rum polisi bugün öğleden sonra peş peşe telefon ve elektronik posta ile aldığı ihbarlar üzerine alarm durumuna geçti. Her iki AVM’yi ve uçağı boşaltıp polis köpekleri eşliğinde yapılan aramalar sonucunda her üç ihbarın da asılsız olduğu anlaşıldı.

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